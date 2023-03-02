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Украинские боевики оставили открытыми верхние люки своего танка и тут же поплатились за беспечность. Российский беспилотник сбросил гранату прямо внутрь боевой машины.

Видеозапись уникальной атаки опубликовали в Сети сами российские военные. На кадрах видно, как беспилотник обнаруживает танк ВСУ, находящийся на огневой позиции. Бойцы понимают, что взорвать боевую машину одной гранатой не получится, но тут замечают открытый люк и решаются бросить взрывное устройство прямо в него.

Они аккуратно прицелились и послали гранату в цель. Она угодила точно в люк, а еще через мгновение раздался мощный взрыв. За кадром слышны похвалы в адрес оператора дрона, которого называют «Майклом Джорданом», совершившим удачный «трехочковый бросок».

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