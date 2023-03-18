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Днем ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер, который предполагает арест российского президента Владимира Путина. Однако такое решение никак не относится к правосудию, а у Москвы есть все основания для того, чтобы ввести жесткие меры в отношении МУС. Об этом рассказал Константин Косачев, занимающий должность вице-спикера российского Совфеда.

Кроме ордера на арест Путина, МУС выдал документ на арест еще одного должностного лица РФ. Это Мария Львова-Белова, детский омбудсмен.

Сенатор написал в своем канале Телеграм, что решение, принятое МУС, далеко от правосудия, и указывает на серьезный кризис в международном праве, который был спровоцирован странами Запада.

С его слов Россия в подобных условиях имеет все основания для того, чтобы ввести жесткие санкции в отношении как самого Международного уголовного суда, так и его судей и других сотрудников.

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