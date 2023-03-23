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На Украине заявили, что запланировано отключение последней линии электропередачи Запорожской АЭС, которая на данный момент является резервной. Причиной назвали ремонт и техническое обслуживание. Если это будет сделано, то станет серьезной угрозой ядерной безопасности АЭС в Запорожье. Об этом сообщил Ренат Карчаа, представитель компании «Росэнергоатом».

Он отметил, если это заявление не очередной шантаж, которым обычно занимаются киевские власти, то отключение резервной Днепровской линии электропередач создаст угрозу в плане ядерной безопасности ЗАЭС.

Карчаа заявил, если власти Киева совершат это действие, то станцию придется экстренно переводить на работу от дизельных генераторов.

При этом пока нет никаких точных данных о том, когда произойдет отключение и на какое время.

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