В ночь на 2 марта ракета украинской ПВО сбили боезаряд ВС РФ, которые рухнули на многоэтажный дом в Запорожье, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что российские ВС атаковали военные объекты ВСУ, когда отработала система ПВО. Она сумела перехватить боезаряд, но перехват оказался не совсем удачным. Обе ракеты упали на многоэтажку и снесли три этажа.

В результате разрушено около 10 квартир. Сейчас, по словам Рогова, известно о трех погибших и трех раненых. 11 человек удалось извлечь из-под завалов, спасательные работы продолжаются. Среди спасенных – беременная женщина.

Напомним, ранее подобная ситуация возникла в Днепропетровске, где ракета украинской ПВО разрушила целый подъезд 10-этажного дома.