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Родители учеников школы №58 Нижнего Тагила начали собирать подписи в защиту преподавателя по ОБЖ, который во время своего урока применил физическую силу в отношении одного из пятиклассников.

По словам матери одного из учеников, все дети любят своего учителя по ОБЖ и не хотят, чтобы после этого инцидента его уволили из школы. Также женщина добавила, что она не поддерживает применение физической силы в отношении детей, но уверена, что любого человека можно вывести из себя.

За молодого преподавателя вступились как родители учеников, так и сами школьники. Они уверены, что данный инцидент был создан специально, чтобы «намеренно подставить учителя». Однако правоохранительные органы уже начали проверку по поводу применения педагогом физической силы в отношении школьника. В настоящий момент он отстранен от работы в школе. Также известно, что ранее на учителя ОБЖ жалоб не поступало, а в школе он успел отработать более года.

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