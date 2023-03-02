Командование украинской армии совершенно не бережёт собственных солдат. Даже зная, что позиции находятся под обстрелом российских войск, военнослужащих ВСУ туда всё равно отправляют. Один из таких примеров привёл РИА “Новости” командир одного из миномётных расчётов ВС РФ.

“Антип” – такой позывной у военного – и его сослуживцы выполняют боевые задачи на кременском направлении. Он рассказал, что группа украинских военных была засечена с беспилотника, когда выехала для того, чтобы окопаться на передовой. Как только противник вышел на российских солдат, по отряду ВСУ нанесли миномётный удар. Несколько украинских силовиков было ликвидировано, остальные отступили. Впрочем, вскоре они вновь вернулись, забрали убитых и раненных и продолжили окапываться на этой же позиции. По ним снова нанесли удар. Враг снова понёс потери, отступил, снова вернулся и начал окапываться.

По словам “Антипа”, противник перестал присылать на указанную позицию солдат, как только было уничтожено транспортное средство, которое их доставляло. Командир миномётного расчёта отметил, что неприятель, пытаясь занять позицию, не мог не знать, что местность обстреливается, однако продолжал отправлять солдат фактически на убой.