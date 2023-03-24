Климатологи представили главный документ, в котором содержится информация о глобальном потеплении. Именно на его базе власти разных стран мира будут принимать решения по вопросу экологии. Ученые объяснили, чего ожидать разным странам мира от климатических изменений, в том числе и России. Об этом пишет РИА Новости.

В документе говорится, что даже если все страны, которые заключили Парижское соглашение, выполнят свои обязанности на сто процентов, это не спасет Землю от глобального потепления на полтора-два градуса.

Эксперты отметили, что воздух на планете нагрелся в среднем на 1,1 градус. Результатом таких изменений стали ливневые осадки, град, волны холода и жары.

Что касается России, то в результате глобального потепления можно будет открыть судоходство по Северному морскому пути, но это приведет к разрушению инфраструктуры и домов в зонах вечной мерзлоты. Береговая линия будет разрушена в пользу моря.