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В южной части Артемовска идут напряженные бои за частный сектор, пишет РИА Новости. Издание опубликовало видеозапись, на которой бойцы «Группы Вагнера» в ближнем бою уничтожают украинскую БМП.

Экипаж боевой машины пехоты вел себя слишком дерзко и на протяжении нескольких дней наносил удары по «вагнеровцам». В результате было принято решение завести БМП в засаду и уничтожить.

На записи видна развязка противостояния. Боевая машина пехоты уже обездвижена, так как получила одно попадание, но продолжает вести огонь. В этот момент один из военнослужащих стреляет из противотанкового ракетного комплекса, превращая БМП в груду металлолома. Удалось ли спастись боевикам из экипажа, не известно.

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