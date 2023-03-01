Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Запорожской области российским военным из батальона «Крым» удалось успешно выйти из оцепления, организованного ВСУ. РИА Новости сообщает, что бойцы не только прорвали оборону противника, но и успешно провели операцию по эвакуации мирной жительницы.

Боец отряда «Багдад» снял спасение женщины на экшн-камеру, установленную на каске.

Сообщается, что произошел эпизод в январе у населенного пункта Каменское. Российские бойцы своевременно обнаружили засаду и заняли оборонительные позиции. Они атаковали противника из гранатомета и автоматов, после чего приняли решение об отходе из-за численного превосходства ВСУ.

Отступая к машине, бойцы обнаружили жительницу Каменского. Женщина подорвалась на мине и не могла идти из-за серьезных ранений ног. Бойцы выбросили свои сухие пайки из автомобиля УАЗ, разместили на их месте раненую и доставили ее в медицинское учреждение.

Вам может понравиться

Конгрессмен из США заявил, что Китай готовится отправить оружие в Россию

Отношения Китая и США могут в ближайшем будущем ещё больше обостриться. Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что Пекин намерен предоставить России беспилотные летательные аппараты. О возможных поставках рассказал член Конгресса

Политолог Скачко: украинский президент Зеленский находится в очень «шатком положении»

Дни Зеленского будут сочтены, как только он перестанет удовлетворять потребности Вашингтона. О росте внутриполитической критики в адрес украинского президента и его шатком положении газете «Взгляд» рассказал киевский политолог Владимир Скачко.

Взрывы на аэродроме в Мачулищах могли задеть самолет ДРЛО А-50 ВКС России

На военный аэродром «Мачулищи» под Минском совершена атака двумя беспилотными аппаратами, сообщает издание «Царьград». По предварительной информации, террористический акт организован деструктивными силами внутри Белоруссии. Организаторы диверсии планировали подорвать самолет дальнего