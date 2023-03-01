В Запорожской области российским военным из батальона «Крым» удалось успешно выйти из оцепления, организованного ВСУ. РИА Новости сообщает, что бойцы не только прорвали оборону противника, но и успешно провели операцию по эвакуации мирной жительницы.

Боец отряда «Багдад» снял спасение женщины на экшн-камеру, установленную на каске.

Сообщается, что произошел эпизод в январе у населенного пункта Каменское. Российские бойцы своевременно обнаружили засаду и заняли оборонительные позиции. Они атаковали противника из гранатомета и автоматов, после чего приняли решение об отходе из-за численного превосходства ВСУ.

Отступая к машине, бойцы обнаружили жительницу Каменского. Женщина подорвалась на мине и не могла идти из-за серьезных ранений ног. Бойцы выбросили свои сухие пайки из автомобиля УАЗ, разместили на их месте раненую и доставили ее в медицинское учреждение.