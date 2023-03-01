Следующие президентские выборы в США должны пройти в 2024 году. И сейчас уже проясняется ситуация с главными фаворитами среди кандидатов на пост американского президента. И лидирующая позиция на данный момент сейчас у Дональда Трампа. Об этом передает РИА Новости.

Нынешний президент Джо Байден планирует составить конкуренцию Трампу. Однако в силу его возраста и состояния здоровья нет уверенности в том, что он сможет принимать участие в будущей гонке за президентское кресло.

По результатам социологических опросов Fox News приблизительно 43% республиканцев могут довериться Трампу. Около 28% американцев одобрили кандидатуру на пост президента губернатора Флориды Рона Десантиса. А бывший посол США при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс смогли набрать только по 7% в свою пользу. На сегодняшний день пока только Трамп и Хейли начали свою предвыборную кампанию.

Согласно данным этого же опроса, около 84% демократов одобрительно относятся к политике Джо Байдена. Но только лишь 37% согласны, чтобы он продолжил на втором сроке занимать кресло президента США.