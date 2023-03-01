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Одну из редких боевых машин в рядах украинской армии поразил российский дрон-камикадзе. “Российская газета” (“РГ”) пишет, что беспилотник “Ланцет” нанёс повреждения танку ВСУ Т-84. В публикации издания также приводится видеозапись события.

В пятисекундном ролике динамично показаны запуск беспилотника, а также нанесение им удара по танку. Последнее снял другой беспилотный летательный аппарат. Когда и где было сделано видео, не уточняется.

В публикации “РГ” отмечается, что танков “Оплот” (Т-84) у ВСУ до начала специальной военной операции России в Донбассе было всего пять штук. От похожих боевых машин эти отличаются бортовым экраном характерной формы.

Утверждается, что российский беспилотник сделал танк непригодным для использования. Некоторые повреждённые детали и оборудование танка не подлежат замене, поскольку больше не выпускаются.

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