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На Украине продолжаются разговоры о необходимости предоставления западными партнёрами боевой авиации. Министр обороны Алексей Резников заявил, что самолёты нужны стране в качестве элемента системы ПВО. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на украинские СМИ.

По словам главы военного ведомства, истребители будут вести в небе Украины не только бои с российскими самолётами, но и сбивать крылатые ракеты, а также наносить удары по наземным целям.

Впрочем, пока ни о каких поставках боевых самолётов на Украину западные страны не заявляют. Ранее возможность поставок истребителей F-16 обсуждалась в Конгрессе США. Однако власти в Вашингтоне сочли предоставление Украине самолётов нецелесообразным. Как утверждают эксперты, если поставки боевой авиации и начнутся, то не раньше чем через год-полтора. Столько времени нужно, чтобы подготовить украинских пилотов управлять западными истребителями.

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