ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

До пяти атомных субмарин намерены приобрести власти Австралии у США. Речь идёт о подлодках класса Virginia. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме – передаёт ТАСС.

Предполагается, что подлодки будут куплены в рамках трехстороннего соглашения между Австралией, США и Великобританией. В этой связи издание The Australian отмечает, что покупка субмарин – временная мера, которая призвана усилить подводный флот Австралии. Кроме приобретения подлодок ожидается постройка новых. На базе американских технологий создадут субмарины класса Canberra.

При этом СМИ отмечают, что скорее всего, производить подлодки будут на верфях США и Великобритании, поскольку модернизация верфей в самой Австралии началась недавно и пока не завершена.

Ожидается, что построенные подлодки для Австралии будут переданы на вооружение только в 2030-х годах.

Вам может понравиться

Daily Express: Британия занимается поиском боеприпасов на черном рынке для снабжения ВСУ

Британские военные задействованы в секретных операциях по осуществлению закупок боеприпасов на черном рынке некоторых стран. Британское издание Daily Express, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщает, что боеприпасы с черного

РИА Новости: десантники ВС России поразили из минометов 2Б11 пехоту украинских войск в ЛНР

Скопление пехоты ВСУ попало под удар российских минометчиков, передает РИА Новости. Сообщается, что большинство боевиков были уничтожены мощной атакой. Эпизод произошел под Кременной. В лесном массиве боевики ВСУ оборудовали свой

Президент Вучич допустил, что сербское оружие может оказаться на Украине

Сербия не поставляет вооружение ни российской, ни украинской армиям, однако оружие и боеприпасы, произведённые в стране, всё же могут оказаться в “горячих точках”. В том числе и на Украине. Но