До пяти атомных субмарин намерены приобрести власти Австралии у США. Речь идёт о подлодках класса Virginia. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме – передаёт ТАСС.

Предполагается, что подлодки будут куплены в рамках трехстороннего соглашения между Австралией, США и Великобританией. В этой связи издание The Australian отмечает, что покупка субмарин – временная мера, которая призвана усилить подводный флот Австралии. Кроме приобретения подлодок ожидается постройка новых. На базе американских технологий создадут субмарины класса Canberra.

При этом СМИ отмечают, что скорее всего, производить подлодки будут на верфях США и Великобритании, поскольку модернизация верфей в самой Австралии началась недавно и пока не завершена.

Ожидается, что построенные подлодки для Австралии будут переданы на вооружение только в 2030-х годах.