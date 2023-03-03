Как сообщают исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине, источником 25% углекислого газа, выброшенного в атмосферу планеты за весь 2021 год, являются многочисленные лесные пожары.

Исследователь Стивен Дэвис вместе со своими коллегами смог выяснить, что 2021 год стал рекордным по выбросам углекислого газа в результате лесных пожаров за всю историю наблюдений. В своем исследовании ученые использовали данные климатических спутников, способных измерять концентрацию углекислого газа в атмосфере при наблюдении за лесами умеренной и тропической зон.

Проанализировав данные со спутников и сопоставив их с площадью сгоревших лесов, ученые смогли сделать вывод, что в течение последних 20 лет доля выбросов углекислого газа из-за лесных пожаров составляет в среднем 10% от общего объема. Однако 2021 год был рекордным по количеству лесных пожаров, когда в атмосферу было выброшено более 1,72 миллиардов тонн углекислого газа.

Однако исследователи сделали прогноз, что данный рекорд может быть обновлен уже в самое ближайшее время из-за изменения климата на планете и ухудшающегося состояния здоровья лесов.