Крупнейший арсенал ядерного оружия из всех стран имеет Россия. Такие данные приводятся в отчёте американского разведывательного сообщества. Его несекретная версия была обнародована 8 марта в связи со слушаниями в Конгрессе США – передаёт ТАСС.

В отчёте отмечается, что РФ не только обладает мощнейшим ядерным потенциалом, но и постоянно модернизирует соответствующие виды вооружения. В основном, как полагают американские разведчики, российские усилия направлены на усовершенствование ракет высокой дальности, способные обходить системы противоракетной обороны США.

В докладе американских специалистов относительно России также говорится, что в стране модернизируют и неядерное вооружение (в основном, также речь идёт о ракетах). Его Москва, по мнению экспертов из США, тоже рассматривает как элемент системы сдерживания, в том числе и Вашингтона.