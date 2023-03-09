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На авдеевском направлении идут столкновения российских бойцов с военными ВСУ. Украинские войска пробуют прорваться к подконтрольным ВС РФ населённым пунктам, однако терпят неудачи. РИА “Новости” рассказало, как расчёт бронебойщиков сорвал попытку ВСУ прорваться к селу Водяное. В материале опубликовано также видео с места событий.

Российские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса “Корнет” смогли уничтожить несколько украинских боевых машин пехоты, которые двигались в сторону Водяного. Также под обстрел попал высаживающийся десант ВСУ. Корректировку огня для работы расчёта вели операторы беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что обстрел российские военные вели с окраины населённого пункта Пески.

Водяное – одно из главных укреплений ВСУ на пути к Авдеевке. Ещё в феврале Водяное почти полностью перешло под контроль российских войск. Ранее власти Донецкой Народной Республики заявляли, что взятие Авдеевки будет иметь серьёзное значение для освобождения ДНР. Покинув этот город, ВСУ не смогут обстреливать Донецк и Ясиноватую.

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