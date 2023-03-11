Разведывательный беспилотник ВС РФ обнаружил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Для уничтожения позиций противника была задействована реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которую расчет использовал в качестве «кочующего» орудия.

Командир расчета рассказал РИА Новости, что от разведки были получены координаты наблюдательного пункта и приказ на его уничтожение. РСЗО тут же выдвинулась на находящуюся в 300 метрах огневую позицию и нанесла огневое поражение вражескому объекту. Уничтожение цели подтвердил оператор беспилотного аппарата.

Напомним, «Торнадо-Г» — это модернизированная реактивная система залпового огня «Град». В ноябре прошлого года госкорпорация «Ростех» выполнила гособоронзаказ и поставила военному ведомству не только эти РСЗО, но и «Торнадо-С» – модернизацию «Смерчей».