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Украинское оперативное командование «Юг» продолжает считать российские ракеты. На этот раз спикер Наталья Гуменюк заявила, что боезарядов стало существенно меньше, но они все же есть, поэтому расслабляться не стоит.

По ее словам, Москва может совсем скоро «сменить тактику» и отказаться от массированных ракетных ударов. Портал «Военное обозрение» напоминает, что представители Генштаба ВСУ повторяют это заявление как заклинание каждый раз, когда украинская ПВО проваливается и не может перехватить ракеты, направленные по военным, энергетическим и промышленным объектам.

«Объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть», – туманно заявила Гуменюк.

Также она отметила, что «новая тактика» подразумевает использование не только ракет, но еще и «небольшого количества» дронов-камикадзе. Если ранее они летели первыми и вскрывали позиции ПВО, то сейчас якобы запускаются одновременно с ракетами.

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