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Создать самолёт с полностью электрическим двигателем. Такова долгосрочная цель компании H3X Technologies. Она уже разрабатывает серию электродвигателей разной мощности и привлекает инвесторов. Одним из них стала компания Lockheed Martin – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на издание Aviation Today.

Lockheed Martin – военно-промышленный гигант. Для армии США компания в числе прочего производит самолёты F-16, F-22 и другие. По сообщениям представителей компании, финансовое участие в передовых разработках отражает приверженность Lockheed Martin к установкам, которые “позволяют США и их союзникам опережать угрозы”.

До полностью готового электросамолёта, по всей видимости, пока далеко. Однако компания, которая занимается разработками, уверяет, что уже добилась определённого результата: двигатели могут достигать постоянной удельной мощности более 10 киловатт на килограмм.

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