Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК исполняет сейчас в Артемовске важную стратегическую роль. Она стягивает на себя боеспособные подразделения украинской армии, перемалывает их и продолжает продвижение вперед.

Именно «вагнеровцы» сейчас не дают ВСУ осуществлять наступательные операции на других направлениях, так как все внимание приковано к Артемовску. Одновременно с этим «музыканты» подают пример остальным российским подразделениями. Они демонстрируют на собственном примере, что даже самую сложную задачу можно решить, если правильно подойти к делу.

Кроме того, «вагнеровцы» ломают стереотипы, что вынуждает регулярные части подтягиваться за ними. По словам Пригожина, если «Группа Вагнера» все же по каким-либо причинам проиграет в Бахмуте, ситуация для ВС РФ может сильно осложнится. Единственный способ этого не допустить – это обеспечить победу над противником.