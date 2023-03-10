Сербия не поставляет вооружение ни российской, ни украинской армиям, однако оружие и боеприпасы, произведённые в стране, всё же могут оказаться в “горячих точках”. В том числе и на Украине. Но это произойдёт уже без ведома Белграда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич – его слова, сказанные в эфире TV Happy приводит РИА “Новости”.

Ранее в прессе появлялась информация, что в Турции оказалась партия сербских боеприпасов. Предполагалось, что они предназначались для одой из сторон в российско-украинском конфликте. На это Вучич заметил, что какие бы ограничения власти Сербии не ставили, боеприпасы могут оказаться где угодно, даже в зоне конфликтов – тут всё зависит от торговцев, к которым поступили снаряды.

Президент Сербии уточнил, что страна соблюдает все международные законы, которые регламентируют торговлю оружием и боеприпасами.

Ранее сербское военное предприятие “Крушик” опровергло информацию, что к ВСУ попали произведённые им боеприпасы для РСЗО “Град”.