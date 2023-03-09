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Санкции в сочетании с реальным военным противовесом – только это может предотвратить появление в Иране ядерного оружия. В противном случае начнётся война с его применением. Такое мнение на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – передаёт “МК”.

Глава израильского правительства полагает, что Иран близок к тому, чтобы заполучить ядерное оружие. Если это произойдёт, страны находящиеся рядом с ним, также начнут модернизировать своё вооружение для достижения паритета. И в итоге, всё может закончиться вооруженным ядерным противостоянием, уверен Нетаньяху.

Со своей стороны Остин заявил: в США также обеспокоены возможностями Ирана создать у себя ядерные ракеты. Но Вашингтон считает, что лучший способ это предотвратить – дипломатия.

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