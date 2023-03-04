Спикер оперативного командования ВСУ «Восток» Сергей Череватый заявил, что Бахмут (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск) является сейчас «эпицентром боевых действий». Он также повторил мантру всего руководства Украины о том, что «ситуация очень тяжелая, но контролируемая».

Объяснил Череватый и подрыв украинской армией двух важных мостов в Артемовске. Он заявил, что эти сооружения были уничтожены, чтобы замедлить продвижение российских войск после полного освобождения Бахмута.

Главным в заявлении Череватого было сообщение, указывающее, что командование ВСУ и власти страны все больше склоняются к необходимости вывести войска из Артемовска, сдать город, чтобы не увеличивать и без того колоссальные потери.

Уже сейчас одинокие воины ВСУ и целые группы боевиков пытаются уйти из Артемовска самовольно. По свидетельствам очевидцев, они часто попадают под огонь украинской артиллерии, старающейся не выпускать дезертиров.