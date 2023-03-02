Российские ВС пока не наступают на Северск, но регулярно наносят удары по украинским позициям в городе, рассказал один из военнослужащих ВСУ. Боец снял видеообращение, в котором сообщил о весьма сложной обстановке в городе.

Он напомнил, что линия обороны украинской армии включала в себя Соледар, Артемовск и Северск. Первый город уже освобожден российскими войсками, вскоре за ним последует второй. Только потом ВС РФ плотно займутся Северском, который может быстро оказаться в окружении.

В настоящий момент в городе все чаще слышна канонада, сообщает боец. Он отметил, что если у «Группы Вагнера» некоторое время не было снарядов, то сейчас эта проблема решена, так как удары по Северску наносятся практически беспрерывно.