В ночь на 1 марта российские ВС поразили объекты ВСУ в Харьковской, Киевской и Полтавской областях. Украинские медиа много пишут об этой атаке, отмечая использование дронов-камикадзе, которые двигались к целям по «замысловатой» траектории.

Портал «Военное обозрение» пояснил, что беспилотники действительно совершили хитрый маневр. Они ударили по объекту ВСУ в районе населенного пункта Люботин, что в Харьковской области, совсем не из Белгорода, а из Полтавы. Для этого дроны сделали крюк в несколько десятков километров.

Некоторые странности отмечают и жители Полтавской области. Они сообщили о неопознанных объектах в воздухе, которые летели по направлению ветра. По мнению экспертов, это воздушные шары «с уголковыми отражателями», которые призваны отвлекать внимание украинской ПВО от барражирующих боеприпасов. Пока боевики боролись с зондами, беспилотники успешно поразили цели в Кременчуге.