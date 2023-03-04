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Президент Украины Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой во Львове пожаловался на дефицит артиллерийских установок и боеприпасов, а также на отсутствие необходимой амуниции. Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали эти жалобы.

Один из них написал, что украинский лидер должен воспринимать отсутствие оружия как сигнал к завершению конфликта. Переговоры с Москвой позволят не только восстановить мир, но и сберечь жизни украинских военных, которые гибнут совершенно напрасно. Также у Зеленского еще есть шанс сохранить «большую часть территории».

Еще один комментатор поинтересовался, куда так быстро деваются выделяемые Западом миллиарды долларов на военную помощь Киеву.

«Конец игры, привыкай к этому», цитирует РИА Новости еще одного пользователя социальной сети.

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