Экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор во время интервью с журналистом Дэном Боллом заявил, что американскому лидеру Джо Байдену необходимо начать переговорный процесс с Россией для урегулирования конфликта на Украине. В противном случае, по его мнению, армия РФ может дойти до Польши.

Макгрегор уверен, что недооценивать Россию нельзя, ведь Европа уже совершила такую ошибку. Это в итоге привело к катастрофической ситуации в ЕС. «Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу», – заявил экс-советник главы Пентагона. Несмотря на то, что Киев вооружается всеми западными странами, ВСУ регулярно терпят поражение от российской армии, воюющей без чьей-либо помощи.

По мнению экс-советника главы Пентагона, отказ Байдена от перемирия с Российской Федерацией может привести к тому, что вооруженные силы России в итоге дойдут до Польши. «Все, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации», – отмечает полковник. Теперь, по его мнению, США необходимо признать свои ошибки и прийти к соглашению с Россией.