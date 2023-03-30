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Владимир Путин, российский президент, днем ранее назначил Виталия Хоценко на должность врио губернатора Омской области. Эксперты рассказали, что он точно справится со своими обязанностями на новом посту.

Павел Данилин, глава Центра политического анализа, рассказал, что Хоценко имеет огромный опыт руководящей работы. Несмотря на молодой возраст, он показал, что является отличным управленцем. Кроме того, Хоценко успешно закончил российскую школу губернаторов и вышел в финал конкурса под названием «Лидеры России».

Александр Асафов, политолог, комментируя новое назначение, сообщил, что жителям Омской области повезло с новым губернатором. Виталию Хоценко пришлось поработать в сложных условиях в ДНР, где он заслужил доверие населения.

 

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