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Американские власти пытаются создать образ героя, несущего идею противостояния Украины с Россией. Об этом изданию «Известия» заявил эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов.

Напомним, что 8 марта гражданка Украины Юлия Паевская, более известная как член националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) с позывным «Тайра», получила американскую награду International Women of Courage Award в Белом доме.

По мнению российского политолога, таким образом, Вашингтон четко следует своей политике, направленной на героизацию украинских борцов с Россией. Денисов также добавил, что он не будет удивлен, если через несколько месяцев американская киноиндустрия приступит к съемкам киноленты, посвященной этой героине.

Политолог отметил, что данное награждение должно сформировать законченный образ героя-борца с Россией в головах англоязычного населения планеты. Таким образом, власти США хотят продвигать свою идеологию мирового господства, резюмировал Денисов.

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