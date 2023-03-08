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США могут начать поставки ракет класса “воздух-воздух” на Украину. Это произойдёт в том случае, если американские ракеты удастся успешно интегрировать с самолётами МиГ, которые используют украинские ВВС. Сейчас такую возможность рассматривают специалисты Минобороны США. Об этом пишет издание Politico – передаёт ТАСС.

По данным СМИ, речь идёт о ракетах средней дальности AIM-120. Их, например, используют американские истребители F-16. Но можно ли такие ракеты “повесить” на самолёты МиГ, пока непонятно. По данным источников Politico, с интеграцией есть некоторые трудности – вероятно, ракеты придётся дорабатывать. Впрочем, пока подробностей в Пентагоне не раскрывают.

В случае, если технические трудности удастся преодолеть, то это станет первым случаем, когда украинские самолёты смогут использовать американские ракеты “воздух-воздух”.

Украина тем временем продолжает попытки добиться от Запада поставок истребителей. Однако страны НАТО на этот счёт пока не приняли никаких решений. Западные политики называют нецелесообразным предоставление Киеву боевых самолётов.

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