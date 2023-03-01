Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не пытались наносить удары по территории России с применением беспилотных аппаратов.

Также он прокомментировал атаки на Краснодарский край, Белгородскую и Брянскую область, а также на Республику Адыгея в ночь на 28 февраля. По словам Подоляка, Киев ведет боевые действия исключительно в «оборонительных целях» и намеревается «освободить свои территории», передает РИА Новости.

Дроны, которые атаковали газораспределительную станцию на территории городского округа Коломна, а также были сбиты вблизи критических объектов в Туапсе, якобы запускала не Украина, высказался Подоляк.

Напомним, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил провести тщательное расследование попыток атаковать объекты на территории России с применением беспилотников.