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В настоящий момент украинская армия «выматывает» российские ВС в районе Артемовска. Делается это для того, чтобы через два месяца начать контрнаступление на другом направлении, заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

Он пояснил, что раньше, чем через два месяца, начать контратаку у ВСУ не получится. Армия ждет западное оружие, обученный в странах НАТО личный состав. Кроме того, для контрнаступления Киеву понадобятся еще и западные ракеты, о поставках которых пока даже нет договоренностей.

Подоляк сообщил также о снарядном голоде, нехватке боеприпасов калибра 155 миллиметров. Он отметил, что руководство Украины никуда не торопится и будет ждать недостающее вооружение на протяжении полутора-двух месяцев. Сколько военных погибнет за это время в Артемовске, советник главы ОП не сообщил, хотя это вряд ли его интересует.

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