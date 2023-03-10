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После некоторого затишья возобновились боевые действия в районе Сватово и Кременной, сообщает телеграм-канал «Старше Эдды». Военные корреспонденты рассказали о неудавшейся попытке ВСУ атаковать населенный пункт Червонопоповка.

Там Киев бросил в атаку крупные силы, которые попали под огонь российских ВС и были вынуждены спасаться бегством. Одновременно с этим артиллерия атаковала резервы, подходящие к населенному пункту.

После отражения атаки российские войска сами перешли в наступление и добились успехов. Они выбили боевиков ВСУ из нескольких опорных пунктов в серебрянском лесу, а также взяли нескольких пленных, которые уже находятся на допросах. Кроме того, артиллерия и авиация прошлись по позициям противника, подавляя любые его попытки оказать сопротивление ВС РФ.

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