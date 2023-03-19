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Группа спецназа ВСУ перебралась через Днепр в Херсонской области и угодила в «огневой мешок» российских ВС, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой бой со спецназовцами противника уже в разгаре. Боевикам некуда деваться, поэтому они прячутся в одном из домов на берегу. Один военнослужащий уже убит, его труп остался вне здания.

Боевики в панике связываются с командованием и требуют срочной поддержки артиллерии. Они понимают, что без помощи ускользнуть от российских военных уже не получится.

Напомним, ВС Украины все чаще совершают вылазки на разных участках линии соприкосновения, надеясь обнаружить уязвимые места в обороне России. До настоящего момента все такие попытки завершались провалами.

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