В лесу под Артемовском (после «декоммунизации» – Бахмут) российские ВС разгромили крупное подразделение ВСУ, названное именем британского экс-премьера Бориса Джонсона. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового отряда, принимавшего участие в операции.

Бойцы «Группы Вагнера» уничтожили крупный опорный пункт в лесном массиве и ликвидировали большинство боевиков батальона «имени Бориса Джонсона». Это элитная 24-я ОМБР, местом постоянной дислокации которой является Западная Украина.

По словам командира, в качестве трофея его штурмовой группе досталось не только западное вооружение, но и знамя поверженной украинской бригады. Также представитель ЧВК «Вагнера» рассказал, что неоднократно сталкивался с украинскими военными, носившими флаги Соединенных Штатов на шевронах и подражавшими американским боевикам.