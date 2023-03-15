Одной из самых бедных и опасных для посещения стран Ближнего Востока принято считать Йемен. Тем не менее, находятся отважные туристы, желающие собственными глазами увидеть первозданную природу побережья Индийского океана, «Манхэттен в пустыне» и знаменитые «пряничные домики».

Примерно 10 лет назад после так называемой «Арабской весны» и гражданского конфликта, начавшегося в 2015 году, страна погрузилась в хаос. Российский МИД предупреждает граждан, решивших посетить Йемен, что их могут взять в заложники с целью использования в своих конфликтах. Также рекомендуется заранее сделать прививки от столбняка, дифтерии, менингита, бешенства, гепатитов А и В туберкулеза и брюшного тифа.

На территории страны действуют строгие законы шариата, соответственно на улицах нельзя обниматься и распивать алкогольные напитки в общественных местах. Поэтому приезжим женщинам рекомендуют носить местную одежду – специальное мусульманское платье абайю и не выходить на улицу с непокрытой головой.

Также туристам не стоит фотографировать полицейских, военнослужащих и женщин из-за риска попасть в местную тюрьму, а вот природу снимать не запрещается. При это селиться лучше всего в крупных сетевых отелях, таких как Mercury, Sheraton, Taj Sheba и Movenpick. Примерная стоимость номера в таких отелях обойдется российскому туристу от 50 до 200 долларов за ночь.