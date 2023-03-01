В ночь на 28 февраля украинские ВС предприняли одну из самых дерзких попыток атаковать объекты критической инфраструктуры России. Портал EA Daily назвал причины, по которым беспилотникам противника удалось долететь до регионов РФ, находящихся в глубоком тылу.

Первая из них – это размещение дивизионов и полков С-400 на достаточно большом расстоянии друг от друга. В центральной части европейской территории РФ оно составляет до 75 километров, из-за чего между зенитно-ракетными комплексами образуются небольшие «слепые зоны». Именно в них и проникают вражеские БПЛА.

Вторая причина кроется в отсутствии боевого дежурства с применением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В условиях возникновения слепых зон между комплексами С-400, эти воздушные машины могли бы обнаруживать дроны и отправлять команды на их уничтожение ЗРК «Бук». Также они управляли бы истребителями, сообщая им о необходимости перехвата беспилотников ВСУ.

Еще одна причина, по мнению авторов, это возможное отсутствие специальных вышек для радиолокационных станций, размещенных в лесных районах. Из-за этого беспилотные аппараты UJ-22, пытавшиеся атаковать объекты на территории РФ, смогли беспрепятственно пролететь на высоте до 50 м над лесом, оставаясь невидимыми.