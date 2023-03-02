ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С конца февраля Украина успела собрать на границе с Приднестровьем около 6000 своих военнослужащих, не менее 500 иностранных наемников из стран НАТО и большое количество техники. Комментарии на этот счет разные – Минобороны РФ ожидает провокации с последующим нападением на ПМР, а Кишинев и Киев отрицают подобный сценарий развития событий.

Издание «Известия» приводит также комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отметившего, что от Киева можно ждать чего угодно, поэтому Россия готова к любым возможным сценариям и отражению любых угроз.

Эксперты считают, что созванных Украиной сил будет маловато, чтобы захватить Приднестровье. Но провокацию они устроить могут. В том числе, и с применением радиоактивных веществ, которые могли быть доставлены в Одесскую область. Политолог Марат Баширов называет сдерживающим фактором для Киева часто упоминаемое в СМИ село Колбасна, где располагаются самые крупные склады с боеприпасами. ВСУ были бы не против получить доступ к ним, однако есть большой риск, что в случае атаки на Приднестровье они будут взорваны. Это приведет к исчезновению не только ПМР и большей части Молдавии, но и всего украинского юго-запада.

Вам может понравиться

Зрителей BFM TV возмутила агрессия французских журналисток в беседе с Петром Толстым

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой стал приглашенным гостем телепередачи «90 минут» на французском канале BFM TV. Российский политик достойно ответил на множество провокационных вопросов журналистов. Зрители телеканала были возмущены агрессивным

“РГ”: дрон-камикадзе “Ланцет” вывел из строя украинский танк Т-84

Одну из редких боевых машин в рядах украинской армии поразил российский дрон-камикадзе. “Российская газета” (“РГ”) пишет, что беспилотник “Ланцет” нанёс повреждения танку ВСУ Т-84. В публикации издания также приводится видеозапись

Express: Зеленский испытывает ужас от одной мысли о неминуемой стратегической победе Путина

Освобождение Артемовска для российской армии станет одновременно символической и стратегической победой. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский отправляет туда все новые подразделения, несмотря на колоссальные потери. Он боится проиграть российскому