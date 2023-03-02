С конца февраля Украина успела собрать на границе с Приднестровьем около 6000 своих военнослужащих, не менее 500 иностранных наемников из стран НАТО и большое количество техники. Комментарии на этот счет разные – Минобороны РФ ожидает провокации с последующим нападением на ПМР, а Кишинев и Киев отрицают подобный сценарий развития событий.

Издание «Известия» приводит также комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отметившего, что от Киева можно ждать чего угодно, поэтому Россия готова к любым возможным сценариям и отражению любых угроз.

Эксперты считают, что созванных Украиной сил будет маловато, чтобы захватить Приднестровье. Но провокацию они устроить могут. В том числе, и с применением радиоактивных веществ, которые могли быть доставлены в Одесскую область. Политолог Марат Баширов называет сдерживающим фактором для Киева часто упоминаемое в СМИ село Колбасна, где располагаются самые крупные склады с боеприпасами. ВСУ были бы не против получить доступ к ним, однако есть большой риск, что в случае атаки на Приднестровье они будут взорваны. Это приведет к исчезновению не только ПМР и большей части Молдавии, но и всего украинского юго-запада.