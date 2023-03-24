Специалисты Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене провели исследование и выяснили, что заболевания сетчатки глаз имеют связь с процессами, отвечающими за формирование цвета глаз. Данная научная работа была опубликована в американском журнале PLOS Genetics.

Исследователи изучили четыре основных гена, которые регулируют кинурениновый путь у насекомого – Drosophila melanogaster. Именно данные гены ответственны за метаболический путь с использованием метаболитов кинуренина и триптофана, которые также отвечают за пигментирование радужной оболочки глаза.

Ученые использовали сочетание генетических методов, чтобы выявить возможные мутации. Эксперименты были связаны с изменением рациона питания подопытных и биохимическим анализом метаболитов.

В итоге они обнаружили метаболит, связанный с повреждением сетчатки. По словам специалистов, данное открытие дает возможность считать, что состояние сетчатки можно улучшить за счет изменения соотношения метаболитов кинуренинового пути.