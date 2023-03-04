ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайская компания Xiaomi планирует вывести на рынок новые модели своих планшетов Pad 6 и Pad 6 Pro уже этой весной. По слухам, гуляющим в Сети, китайский гигант электроники хочет представить и новую линейку аксессуаров для своих планшетов.

В Сети уже появились фотографии новой клавиатуры, представленной сразу в двух цветовых решениях, – белом и черном. Скорее всего, новый планшет также будет представлен в данных цветах. Изображение новой клавиатуры были опубликованы известным информатором, использующим ник Digital Chat Station в Weibo.

Ключевой особенностью нового аксессуара является наличие панели сенсорного управления, расположенной под блоком с клавишами, и встроенный чип NFC. По данным информатора, для новых планшетов Xiaomi выйдет целая линейка обновленных аксессуаров.

Напомним, что новинки Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro, по данным инсайдера, будут оснащаться экранами с разрешением 2880х1800 пикселей с частотой обновления в 120 и 144 Гц, процессорами SoC Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью в размере до 12 Гб а также встроенной памятью для хранения данных в размере 512 Гб.

Вам может понравиться

«Русскому добровольческому корпусу» бросили вызов бойцы добровольческого отряда «Эспаньола»

Бойцы добровольческого отряда «Эспаньола», полностью сформированного из числа футбольных фанатов различных российских клубов, вызвали на бой боевиков из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией на территории РФ). Российские