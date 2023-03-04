Китайская компания Xiaomi планирует вывести на рынок новые модели своих планшетов Pad 6 и Pad 6 Pro уже этой весной. По слухам, гуляющим в Сети, китайский гигант электроники хочет представить и новую линейку аксессуаров для своих планшетов.

В Сети уже появились фотографии новой клавиатуры, представленной сразу в двух цветовых решениях, – белом и черном. Скорее всего, новый планшет также будет представлен в данных цветах. Изображение новой клавиатуры были опубликованы известным информатором, использующим ник Digital Chat Station в Weibo.

Ключевой особенностью нового аксессуара является наличие панели сенсорного управления, расположенной под блоком с клавишами, и встроенный чип NFC. По данным информатора, для новых планшетов Xiaomi выйдет целая линейка обновленных аксессуаров.

Напомним, что новинки Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro, по данным инсайдера, будут оснащаться экранами с разрешением 2880х1800 пикселей с частотой обновления в 120 и 144 Гц, процессорами SoC Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью в размере до 12 Гб а также встроенной памятью для хранения данных в размере 512 Гб.