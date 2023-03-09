Как передает издание «Московский комсомолец», российская певица Азиза известна своей патриотической позицией. Она поддерживает спецоперацию на Украине и исполняет композиции, посвященные героям СВО.

Недавно артистка выступила в военном госпитале перед раненными бойцами. Выйдя на сцену в роскошном наряде и туфлях на высоких каблуках, певица потрясла публику своим внешним видом и песнями. Во время выступления, Азиза скинула туфли и далее выступала на сцене босиком.

Российские бойцы были под глубоким впечатлением от пения Азизы. Но больше всего их порадовала поддержка певицы, которая подходила практически к каждому из военных и брала их за руки. «Дай вам Бог здоровья», – пожелала Азиза раненым российским солдатам.

В конце своего выступления артистка исполнила свою новую композицию, под названием «А друзья на то и друзья». По словам Азизы, автором песни является один из добровольцев в зоне СВО Евгений Замеров. Она отметила, что боец нашел ее в соцсетях и предложил исполнить его песню. Сейчас он находится на лечении после полученного серьезного ранения. Певица пожелала ему скорейшего выздоровления.