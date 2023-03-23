Научное издание Current Biology рассказало о результатах исследования, в ходе которого западные генетики проверили расшифровку ДНК Людвига ван Бетховена. Для этого были применены пряди его волос.

В результате проведенного анализа стало ясно, что великий композитор мог умереть из-за алкоголя. Также известно, что музыкант был глухим, он утратил слух в возрасте 20 лет. Кроме того, всю жизнь он страдал от кишечных расстройств. Предполагалось, что Бетховен умер в возрасте 56 лет от цирроза печени.

Ученые не смогли выявить точную генетическую причину глухоты композитора, однако нашли ряд генетических факторов, которые могли повлиять на развитие болезни печени. Они обнаружили признаки того, что у Бетховена был вирус гепатита В.