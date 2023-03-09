Соединённые Штаты Америки в 2023 году могут пополнить список стран, где на вооружении находится гиперзвуковое оружие. Сейчас в число таких стран входят только Россия и Китай. На слушаниях в Конгрессе глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон рассказал о планах вооружить армию гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Коттон уточнил, что уже к концу текущего года в США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет. При этом речь идёт о ракетах большой дальности. А к середине 20-х годов (более точных сроков американский высокопоставленный военный не назвал) стартует программа конвенционального оперативного удара ВМС. Генерал подчеркнул, что разработка и развёртывание гиперзвукового оружия для военных США сейчас находится в приоритете.

Ранее Вашингтон неоднократно признавал, что в плане разработки гиперзвукового оружия США отстают от России.