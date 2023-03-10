Папа Римский Франциск во время своего интервью для телевизионного канала RSI заявил, что для достижения мирного соглашения в украинском конфликте готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Выдержки из интервью понтифика (Хорхе Марио Бергольо) были опубликованы сразу тремя итальянскими изданиями: La Stampa, La Repubblica и Corriere della Sera. Полная версия интервью с Папой Римским выйдет уже через несколько дней.

Как следует из опубликованных отрывков, Франциск выразил свою готовность провести личную встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения мирного соглашения по решению украинского конфликта. Ранее понтифик уже выразил свою готовность посетить Москву и Киев для способствования урегулирования кризиса и остановки боевых действий, но так никуда и не поехал.

Также, по мнению Папы Римского, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за имперских интересов нескольких крупных стран в мире, а не только Российской Федерации.