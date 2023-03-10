Как отмечает в своем материале газета «Взгляд» со ссылкой на заявление Папы Римского Франциска, «имперские интересы» различных стран, а не только Российской Федерации, являются причиной начала украинского конфликта.

По словам Папы Римского, он готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, которого он назвал «культурным человеком». Понтифик уверен, что в настоящий момент на планете уже в полную силу идет мировой конфликт, который «начинаясь незаметно и фрагментарно, смог втянуть в себя все ведущие мировые государства».

Как следует из заявления Папы Римского, полем битвы мирового конфликта стала территория Украины, где в настоящий момент замешаны «имперские интересы не только Российской Федерации, но и других крупных государств, из-за чего интересы одной нации отодвигаются на второй план».

Напомним, что Папа Римский выступает за начало прямых мирных переговоров между лидерами Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.