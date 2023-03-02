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Поставка вооружения Киеву со стороны стран НАТО может в скором времени прекратиться. Это произойдёт, если Украина не начнёт наступление или оно не станет успешным. Такую точку зрения высказал полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан. Его слова приводят “Известия”, ссылаясь на издание Newsweek.

По словам военного специалиста, сейчас ситуация для ВСУ складывается не лучшим образом. На этом фоне запросы украинских военных о новых поставках оружия начинают нервировать западных политиков. Кансиан отметил, что ситуация для украинской армии усугубится если российские войска перейдут в наступление – а это может случиться уже весной. В случае, если ВСУ не покажут военных успехов, то Запад расценит это как победу Москвы в конфликте.

Ранее в западной прессе уже появлялись публикации, что лидеры некоторых стран НАТО собираются заставить киевскую власть участвовать в мирных переговорах. По данным СМИ, это произойдёт, если Украина не покажет значительных успехов на поле боя до осени этого года.

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