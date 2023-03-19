НАСА готовит новую миссию на Титан, гигантскую луну Сатурна, которая стартует через четыре года. Издание Phys.org сообщает, что она может привести к новым открытиям, которые объяснят понимание развития жизни во Вселенной.

Миссия получила название Dragonfly. Она предполагает применение устройства, которое позволит ученым обнаружить химические процессы, происходящим на Титане. Исследование также поможет выявить те химические этапы, которые происходили на Земле и привели к зарождению жизни.

Титан является идеальным местом для того, чтобы изучать пребиотические химические процессы, поскольку в прошлом на его поверхности было много жидкой воды, а сейчас там присутствует обилие химических соединений, которые богаты углеродом.