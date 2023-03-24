После освобождения Красногоровки российские ВС двинулись вперед сразу по двум направлениям. Первое из них – на север от населенного пункта, а второе – к Сеповому и затем к Орловке к западу от Авдеевки, через которую проходит стратегически важная для ВСУ автомобильная трасса.

Портал «Военное обозрение» анализирует сводки украинского Генштаба и обращает внимание, что Красногоровка в них уже не упоминается. Это лишь подтверждает установление контроля над населенным пунктом российскими военными. Кроме того, Киев говорит о наступлении на украинские позиции в Новокалиново.

Это еще один важный населенный пункт, через который идет дорога на Торецк и Нью-Йорк (Новгородское). Через нее Киев снабжает всю свою группировку войск вплоть до Покровска, поэтому за Новокалиново предстоит нешуточное сражение.