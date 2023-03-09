Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации на Украине не дает права на освобождение от призыва, сообщает Минобороны страны. В ведомстве пояснили, что нетяжкое преступление, коим является уклонение, сперва наказывается по закону. А после освобождения гражданина вполне могут мобилизовать, если ему не исполнилось 60 лет.

Напомним, что мобилизация на Украине стала настоящим беспределом. Граждан хватают прямо на улицах и в магазинах, готовят три дня, обучая держать автомат, и отправляют на передовую.

Именно поэтому украинцы, которым совсем не хочется гибнуть по прихоти президента Зеленского, ищут способы выбраться из страны любой ценой. Это вполне реально, так как «перевозчиков» появилось довольно много, однако существует риск попасться правоохранительным органом вместе с таким перевозчиком.