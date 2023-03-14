Снайперы российской армии успешно ликвидируют неприятеля под Угледаром, прикрывая своими действиями работу штурмовиков.

Стрелки в составе морской пехоты Тихоокеанского флота ведут совместную работу с разведкой и корректировщиками. Как только обнаруживается цель в виде боевиков, они тут же оказываются на прицеле. Кирилл Ольков, военный корреспондент «Известий», показал уникальные кадры с места ведения боевых действий.

На видео показано, как группа снайперов только что обнаружила неприятеля и ожидает, когда он окажется ближе. Выстрел совершен на расстоянии 830 метров, после этого вся группа сразу изменяет свою позицию.

Главная задача в работе снайперов – делать все бесшумно. Чаще всего они используют тактику «выстрел из ниоткуда». На одну обнаруженную цель расходуется один патрон. Эта группа за последний месяц ликвидировала более 50 боевиков ВСУ под Угледаром, которые мешали наступлению основных сил.